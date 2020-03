Horizon Zero Dawn 2 in arrivo su PS5? Data d'uscita e artwork per il fumetto sequel

Nel corso del dicembre 2019, la casa editrice di Titan Comics aveva annunciato un fumetto dedicato a Horizon Zero Dawn: ora emergono nuovi interessanti dettagli sulla produzione.

L'avventura di carta e inchiostro sarà ambientata in un periodo successivo allo svolgersi degli eventi narrati all'interno del gioco sviluppato da Guerrilla Games, ponendosi dunque come un sequel. La storia sarà completamente originale e a firmarne la sceneggiatura troviamo Anne Toole, una delle sceneggiatrici che hanno plasmato l'evolversi dell'avventura di Horizon: Zero Dawn.



La protagonista del fumetto sarà Talanah, cacciatrice impegnata nella ricerca di Aloy, misteriosamente scomparsa.senza lasciare traccia. Una nuova minaccia incombe infatti sulla lande di queste terre immaginarie, pronta a scatenare tutta la sua potenza. Nel corso delle sue indagini, in particolare, Talanah scoprirà una specie completamente inedita di macchine ostili agli esseri umani.

In merito alle scelte narrative effettuate, l'editore afferma: "I fan adoreranno le storie che dobbiamo raccontare su Talanah e Aloy mentre espandiamo l'universo di Horizon Zero Dawn [...] Non vedo l'ora di vedere la loro reazione all'arrivo di questa esplosiva nuova storia". Il fumetto di Titan Comics sarà pubblicato il prossimo 22 luglio in versione digitale negli USA: direttamente in calce potete visionare la copertina del primo numero, realizzata dall'artista Stanley “Artgerm” Lau.



Le premesse sono sicuramente intriganti: che si tratti della strada scelta da Guerrilla Games per spianare la strada a un Horizon: Zero Dawn 2 per PS5? In attesa di scoprirlo, ricordiamo che è stato confermato l'arrivo di Horizon: Zero Dawn su PC.