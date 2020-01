Horizon Zero Dawn 2 avrà il multiplayer? Guerrilla alla ricerca di un esperto nel campo

Ancora non sappiamo cosa sta bollendo in pentola presso gli studi di Guerrilla Games, ma una cosa è certa: il reparto assunzioni è particolarmente attivo ultimamente.

Lo studio olandese facente parte della famiglia dei Sony Worldwide Studios ha appena cominciato la ricerca di una nuova figura lavorativa, un Senior Game Programmer per la precisione, che dovrà lavorare ad un "epico gioco open world" caratterizzato da "armi a distanza e corpo a corpo, meccaniche di combattimento e di traversata delle ambientazioni". L'annuncio ha catturato la nostra attenzione non solo per il riferimento alla tipologia di titolo in sviluppo - che sembra delineare le caratteristiche di un ipotetico Horizon Zero Dawn 2, gioco non ancora annunciato - ma anche per una delle abilità richieste: Guerrilla Games, infatti, intende assumere un programmatore con esperienza nello sviluppo di giochi multigiocatore.

Che lo studio stia considerando l'eventualità di includere una componente multiplayer nel seguito di Horizon Zero Dawn? La prima avventura di Aloy e la sua espansione, ricordiamo, erano totalmente single player, pertanto eventuali meccaniche online rappresenterebbero una novità assoluta per la saga. E se invece l'annuncio di lavoro facesse riferimento ad un progetto completamente slegato da Horizon Zero Dawn? Difficile dirlo, dal momento che i progetti in corso d'opera presso Guerrilla Games non sono ancora stati resi noti. Probabilmente, ne sapremo qualcosa di più dopo il reveal di PlayStation 5, che secondo alcune voci potrebbe avvenire a febbraio.