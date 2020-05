Verso Horizon Zero Dawn 2: le 6 cover del fumetto sequel del primo capitolo

L'intera comunità PlayStation è in trepidante attesa di notizie sul tanto vociferato Horizon Zero Dawn 2, gioco che in realtà non è mai stato annunciato in via ufficiale. Mentre attendono, tuttavia, non rimarranno a bocca asciutta, dal momento che Titan Comics si appresta a pubblicare una serie a fumetti che fungerà da sequel del primo episodio.

La serie è stata scritta da Anne Toole, una delle sceneggiatrici di Horizon Zero Dawn, e verrà pubblicata a partire dal prossimo 5 agosto. Ambientata dopo i fatti narrati nel primo capitolo, narrerà la storia di Talanah, una forte e determinata cacciatrice che fatica a trovare uno scopo dopo la scomparsa della sua amica Aloy. Presto, tuttavia, scoprirà che una nuova razza di macchine è arrivata a minacciare il suo mondo.

Per celebrare il lancio del primo numero, Titan Comics ha preparato ben 6 differenti cover disegnate da artisti diversi e, quindi, caratterizzate da stili unici. Facendo riferimento alla galleria allegata in basso: la prima è stata realizzata da Stanley 'Artgerm' Lau, un artista che collabora regolarmente con Marvel, DC e Dynamite; la seconda è un celebre artwork legato al gioco che abbiamo già avuto modo di vedere in passato; la terza è stata disegnata dall'artista olandese Lois van Baarle aka Loish, che ha anche contribuito alla realizzazione di alcune concept art del gioco originale; la quarta è di Ann Maulina, che ha lavorato anche come disegnatrice per lo stesso fumetto di Titan Comics; la quinta è di Peach Momoko, che nel 2019 ha disegnato delle variant cover per Teenage Mutant Turtles, Dr. Strange e Silver Surfer Black, tra gli altri; l'ultima, invece, è un "blue line sketch" di un work in progress che mostra Aloy piombare su una macchina avversaria.

Qual è la vostra preferita? Intanto, Guerrilla Games continua ad assumere in vista di Horizon Zero Dawn 2...