Horizon Zero Dawn 2: Guerrilla sarà all'evento PS5 di stasera?

Guerrilla Games potrebbe essere presente stasera all'evento di presentazione dei giochi PS5, usiamo il condizionale perchè al momento non ci sono certezze di alcun tipo tuttavia il compositore dello studio ha fatto capire che qualcosa potrebbe accadere...

Il musicista e compositore Joris de Man ha condiviso il Tweet dell'annuncio della presentazione di PS5, aggiungendo un laconico "chissà cosa mostreranno oggi..." e lasciando quindi intendere di essere potenzialmente al corrente degli annunci di questa sera.

Joris ha lavorato nel corso della sua carriera praticamente a tutti i titoli targati Guerrilla Games sin dai tempi del primo Killzone e ovviamente ha curato anche la colonna sonora di Horizon Zero Dawn e dell'espansione The Frozen Wilds.

Il collegamento proprio con Horizon Zero Dawn 2 viene naturale ma è bene chiarire come non ci siano realmente indizi a riguardo e Guerrilla potrebbe presentare altri progetti, magari un nuovo Killzone o una IP inedita. Certo non è la prima volta che in questi giorni si parla dell'annuncio imminente di Horizon Zero Dawn 2 per PS5 e le ultime voci in merito vorrebbero Sony e Guerrilla già al lavoro sulla trilogia di Horizon, ricordiamo inoltre che il primo episodio arriverà su PC questa estate, difficilmente però novità in merito troveranno spazio allo show di PlayStation 5.