Horizon Zero Dawn 2 PS5: un artwork alimenta le speranze, Guerrilla prova il board game

Un'immagine concept sembra aver riacceso i rumor su Horizon Zero Dawn 2 per PlayStation 5: Guerrilla Games sta veramente lavorando al sequel di HZD? Proviamo a fare chiarezza sulle voci emerse.

Horizon Zero Dawn 2 per PlayStation 5

La concept art (che trovate nel primo Tweet in calce alla notizia) è stata diffusa dal profilo "Horizon Zero Dawn" (@HZDGame) accompagnata dalla didascalia "The dawn of a new era is approaching" e dall'hashtag #concept. Fino a qui niente di strano, l'account in questione però non sembra essere legato a Guerrilla Games (manca infatti il badge di verifica azzurro), inoltre nei commenti viene fatto notare come l'artwork sia in realtà piuttosto datato e apparterebbe al primo Horizon Zero Dawn e non al sequel.

Questo non vuol dire ovviamente che il team non possa essere al lavoro su Horizon Zero Dawn 2, la concept art diffusa nelle scorse ore non è però una prova concreta, trattandosi di materiale non pubblicato in via ufficiale da Guerrilla.

Horizon Zero Dawn Gioco da Tavolo

Una novità certa riguarda invece l'arrivo del gioco da tavolo di Horizon Zero Dawn, annunciato nel 2018 da Steamforged Games. Vari membri della compagnia si sono recati nei giorni scorsi presso gli studi di Guerrilla ad Amsterdam per mostrare ai membri del team i progressi compiuti e la qualità delle miniature e delle varie parti che compongono il gioco.

Il board game di Horizon è stato protagonista di una campagna Kickstarter di grande successo con oltre 1.3 milioni di sterline raccolte a fronte di una richiesta iniziale pari a 155.000 sterline. Il lancio sembra essere previsto nel corso del 2020 o al più tardi nella prima metà del 2021.