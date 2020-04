Horizon Zero Dawn 2 su PS5? Guerrilla al lavoro su un Open World

Con l'approssimarsi della next-gen, si è ormai ufficialmente aperta la stagione delle scommesse relativa a quelli che saranno i giochi destinati ad accompagnare i primi anni di vita di Xbox Series X e PlayStation 5.

Sul fronte della console Sony, accanto al costantemente rumoreggiato God of War 2 per PS5, trova ormai da tempo spazio nelle fantasie dei fan un sequel delle avventure di Aloy. In attesa si scoprire se e quando Horizon Zero Dawn 2 prenderò forma, un interessante annuncio di lavoro è apparso sul sito di Guerrilla Games. Quest'ultimo è dedicato ad un aspirante Senior Game Writer, destinato a dedicarsi alla "narrazione in giochi open world". Tra le responsabilità del neo assunto figureranno l'elaborazione di missioni, fazioni ed elementi narrativi che delineino il contesto in cui si svolge l'avventura. Tra i requisiti richiesti figurano precedente esperienza nell'ambito dello sviluppo di giochi AAA, oltre che nella definizione di storie dai connotati drammatici e spettacolari.

Nel corso degli ultimi mesi, Guerrilla Games ha dedicato particolare attenzione al processo di ampliamento del proprio personale. Tra le figure ricercate dalla software house si sono infatti alternate diverse professionalità, tra le quali esperti di componente multigiocatore. Proprio quest'ultimo dato ha aperto la strada ad ipotesi legate alla presenze di multiplayer in Horizon Zero Dawn 2.