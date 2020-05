Horizon Zero Dawn 2 su PS5: l'IP in un annuncio di lavoro, si punta a un grafica clamorosa

Direttamente dalle pagine del sito web di Guerrilla Games spunta un annuncio di lavoro dalle caratteristiche e i contenuti decisamente intriganti, che sembrano offrire indizi su di un prossimo ritorno di Aloy.

La scheda dedicata alla ricerca di un Technical Vegetation Artist include infatti un diretto riferimento all'IP che ha fatto il suo esordio su PlayStation 4. Nel descrivere il team di professionisti attualmente impegnata nel plasmare ambienti di gioco, vengono infatti utilizzare le seguenti parole: "Presso Guerrilla, abbiamo quattro team dedicati alla creazione di incredibili ambientazioni per Horizon. Una delle squadre si concentra sulla creazione di un'affascinante e lussureggiante vegetazione. Costruiamo questi modelli 3D completamente da zero, quindi il nostro team che plasma il mondo di gioco può caratterizzare il nostro mondo immersivo con una grafica che sia un punto di riferimento nel settore".



Nonostante no venga citato apertamente un nuovo titolo legato a Horizon: Zero Dawn, il riferimento all'IP appare piuttosto evidente. Che la software house sia dunque già al lavoro su di un sequel? Di recente, altri annunci hanno fatto pensare allo sviluppo di un open world Guerrilla, mentre ulteriori indiscrezioni su di una nuova avventura di Aloy si sono scatenate in seguito all'annuncio di un fumetto ufficiale di Horizon, che narrerà una storia originale che pare collocarsi dopo gli eventi di Zero Dawn.