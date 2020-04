Horizon Zero Dawn 2 per PS5: rumor gameplay e co-op, si pensa a una trilogia?

Dalle pagine di VideoGamesChronicle trapelano online nuove indiscrezioni su Horizon Zero Dawn 2, il prossimo capitolo per PlayStation 5 dell'ormai iconica serie sci-fi a mondo aperto di Guerrilla.

Secondo quanto si apprende da quelle che la redazione di VGC considera come delle "fonti affidabili all'interno di Sony Interactive Entertainment", le alte sfere di Guerrilla Games e degli stessi SIE avrebbero deciso di evolvere l'esperienza di gioco del capitolo originario per innestare degli importanti elementi di innovazione nelle meccaniche di gameplay, nella narrazione e nei contenuti del sequel.

A detta delle anonime "gole profonde" di VGC, una di queste novità sarà rappresentata dall'aggiunta di una modalità cooperativa che, si presume, continuerà ad avere per protagonista Aloy: per le fonti interne a SIE, però non è ancora chiaro se questa cooperativa andrà ad abbracciare l'intero arco narrativo della campagna principale o se, al contrario, correrà parallelamente alla trama singleplayer per costituire un'esperienza a se stante da vivere in compagnia dei propri amici.

Sempre secondo VGC, inoltre, la volontà di Guerrilla è quella di fare di Horizon Zero Dawn una trilogia, con ciascuno dei titoli della serie in grado di offrire una giocabilità, una storia e dei contenuti unici e originali. Tornando al progetto nextgen di Horizon Zero Dawn 2, le fonti citate riferiscono che l'avventura sarà ambientata in una dimensione open world gigantesca, sensibilmente più ampia e stratificata di quella (già enorme) del capitolo originario disponibile su PS4 e in arrivo su PC entro questa estate.