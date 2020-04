Horizon Zero Dawn 2 per PS5 svelato da Official PlayStation Magazine?

Nella giornata di ieri alcuni insider hanno condiviso informazioni sul prossimo numero di Official PlayStation Magazine UK, il quale conterrà le prime informazioni sui giochi per PlayStation 5... tra questi ci sarà anche Horizon Zero Dawn 2?

Facciamo chiarezza e proviamo ad analizzare la situazione, su Reddit è stato aperto un topic sul numero 175 di OPM UK, viene mostrata la copertina dedicata al DualSense, inoltre in basso a destra è presente un piccolo strillo che recita "revelead! the surprising Horizon Zero Dawn sequel".... la testata britannica è davvero pronta a rivelare Horizon Zero Dawn 2?

Su Reddit sono in molti a chiedersi se l'immagine sia ufficiale o se si tratti di un fake, al momento non si trovano riscontri di alcun tipo sui canali ufficiali della rivista, dunque è difficile capire la situazione. L'ipotesi è che Sony possa svelare magari il gioco a maggio e che questo possa venir approfondito nel prossimo numero del magazine, altra possibilità è che il riferimento sia in realtà al fumetto di Horizon Zero Dawn targato Titan Comics che sembra effettivamente porre le basi per un sequel dell'avventura di Aloy.

Riportiamo la notizia per dovere di cronaca ma la vicenda è piuttosto dubbia, il nuovo numero di Official PlayStation Magazine UK conterrà come anticipato informazioni sui primi giochi PS5 e questo sembra certo... ne sapremo di più il 2 giugno, data di uscita della rivista.