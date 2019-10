Horizon Zero Dawn 2 per PS5 è in sviluppo? Riferimenti ad arco e frecce lo fanno pensare

Horizon Zero Dawn 2 per PlayStation 5 potrebbe essere in fase di sviluppo, oppure potrebbe esistere un porting di Horizon Zero Dawn attualmente capace di girare sui Dev Kit di PS5, è quanto si può intuire dall'articolo di Wired pubblicato oggi.

Parlando delle novità del DualShock 5, la redazione di Wired si sofferma sugli "Adaptive Triggers" affermando che questa nuova tipologia di controllo permetterà di "scagliare arco e frecce con maggior precisione" oltre a permettere di dosare meglio freno e accelerazione nei giochi di corse.

L'esempio potrebbe non essere casuale e del resto arco e frecce sono due degli elementi caratterizzanti della produzione di Guerrilla Games. Il nuovo DualShock 5 potrebbe essere il controller ideale per i racing game e infatti è stato confermato che attualmente Gran Turismo Sport gira sui Dev Kit PS5... e lo stesso potrebbe essere per Horizon Zero Dawn.

Difficile capirne di più e del resto si tratta solamente di speculazioni, l'esempio citato da Wired potrebbe essere del tutto casuale... o forse no? E voi cosa ne pensate, Horizon Zero Dawn 2 è in fase di sviluppo per PlayStation 5 oppure ci siamo spinti oltre nella nostra teoria?