Horizon Zero Dawn 2 per PS5: svelata la data d'uscita?

Il sequel di Horizon Zero Dawn si farà, ormai non è più un mistero. Dopo i leak della settimana scorsa, quando una doppiatrice ha accidentalmente svelato l'esistenza di Horizon Zero Dawn 2, arriva anche un nuovo rumor che potrebbe aver svelato la data d'uscita del gioco.

Già in passato erano emersi dei rumor su Horizon Zero Dawn 2, e sembra che il titolo di Guerrilla Games potrebbe arrivare addirittura prima del previsto, visto che si parla di un'uscita entro il 2021 su PlayStation 5, non è chiaro se come progetto Cross-Play disponibile anche su PS4.

A lanciare l'indiscrezione è uno sviluppatore europeo anonimo, che sarebbe al lavoro su un altro gioco di lancio di PS5 e, sebbene in effetti non ci siano prove tangibili riguardo ciò che afferma, una data di lancio nel 2021 è un'ipotesi abbastanza credibile. Il primo Horizon Zero Dawn richiese circa sei anni di sviluppo, e se dovessimo basarci su tali tempi, il sequel non dovrebbe uscire prima del 2023.

C'è da dire però che in genere i sequel richiedono tempi di sviluppo meno importanti, per via di diversi motivi, per cui alla fine il leak potrebbe rivelarsi esatto. Per il momento non ci resta che attendere ulteriori conferme o smentite.

Voi che ne pensate? Cosa vorreste vedere in Horizon Zero Dawn 2?