Horizon Zero Dawn 2 svelato all'evento PS5? Lo suggeriscono i tweet di Guerrilla

Con una serie di messaggi condivisi e poi cancellati dai rispettivi profili Twitter, alcuni sviluppatori di Guerrilla Games hanno alimentato i rumor sull'annuncio ormai imminente di Horizon Zero Dawn 2 durante l'evento sui giochi PS5 che si terrà alle ore 22:00 italiane del 4 giugno.

Ad aprire il valzer degli "spoiler involontari" sulla partecipazione di Guerrilla all'evento digitale sui giochi PS5 ci ha pensato Blake Rebouche: il Senior Quest Designer della sussidiaria olandese dei PlayStation Studios ha infatti invitato gli appassionati a seguire lo show del 4 giugno con un eloquente "Unisciti a noi", salvo poi cancellare il messaggio che, nel frattempo, era già stato ripreso dalla community e registrato da siti come RespawnFirst.

Nel medesimo lasso di tempo, anche il Lead Animator di Guerrilla, Richard Oud, ha voluto celebrare l'annuncio dell'evento sui giochi PS5 per ricordare ai fan del Monolite Nero che "il futuro dei videogiochi è vicino, segnate sul calendario questa data!". Come per il tweet di Rebouche, anche il messaggio di Oud è velocemente scomparso dal suo profilo social, non prima di lasciare inevitabilmente una traccia sui forum e portali di settore.

La ridda di indiscrezioni sull'imminente annuncio di Horizon Zero Dawn 2 viene alimentata anche dai gestori del portale Twitter ufficiale della serie, in questo caso attraverso un commento all'annuncio dello show digitale del 4 giugno che mostra due emoji (un ulteriore riferimento al secondo capitolo della saga di Aloy?) con delle faccine che portano la mano alla bocca.