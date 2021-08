Horizon Zero Dawn a 60fps e 4K su PS5 grazie all'upgrade gratis

In maniera assolutamente imprevista, Sony ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per il suo Horizon Zero Dawn in versione console che introduce ufficialmente il supporto a PlayStation 5.

L'upgrade, il quale è stato annunciato anche all'Opening Night Live della Gamescom 2021, permette a tutti i possessori di una copia fisica o digitale di Horizon Zero Dawn (ricordiamo che la Complete Edition è stata regalata a tutti i giocatori tramite l'iniziativa Play At Home) di giocare sulla console di ultima generazione Sony a 60 fotogrammi al secondo e a risoluzione 4K raggiunta tramite checkerboard. Avviando il titolo Guerrilla Games su PS5 non si ha l'opportunità di modificare le impostazioni grafiche, le quali vengono regolate automaticamente e permettono di godersi la qualità più alta senza però rinunciare alla fluidità. Si tratta di un ottima opportunità per coloro i quali devono ancora vivere la prima avventura di Aloy o vogliono rigiocarla in vista dell'arrivo di Forbidden West, le cui versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 sono state ufficialmente posticipate al prossimo anno.

