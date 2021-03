Horizon Zero Dawn e altri 9 giochi gratis per tutti senza Plus! Prosegue Play at Home

Dopo il successo dell'aprile del 2020, quando tutti i giocatori PS4 ebbero l'opportunità di scaricare gratis Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey per PlayStation 4, quest'anno Sony ha deciso di replicare l'iniziativa Play a Home, inaugurandola con Ratchet & Clank gratis e promettendo giochi gratuiti fino a giugno.

Sembra che quest'anno Sony non intenda affatto risparmiarsi, a giudicare dal nuovo comunicato affidato al PlayStation Blog. Jim Ryan in persona ha promesso che dalle ore 04:00 del 26 marzo alle 05:00 del 23 aprile tutti i giocatori potranno scaricare gratis ben 9 giochi per PS4, alcuni dei quali indirizzati ai possessori di PlayStation VR.

Play at Home | Giochi gratis dal 26 marzo al 23 aprile

Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (PSVR)

Moss (PSVR)

Thumper (PSVR)

Paper Beast (PSVR)

Le buone notizie non terminano qui, perché il prossimo mese i giocatori PlayStation 4 possono aspettarsi un altro regalo con i controfiocchi. Dalle 05:00 del 20 aprile alle 05:00 15 maggio potranno scaricare gratis Horizon Zero Dawn Complete Edition, ossia l'edizione più completa in assoluto dell'apprezzato open world di Guerrilla Games (è incluso anche il DLC The Frozen Wilds).

Play at Home | Gioco gratis dal 20 aprile al 15 maggio

Horizon Zero Dawn Complete Edition

L'iniziativa Play at Home è valida per tutti i giocatori, e. Una volta riscattati dal PlayStation Store,. Tutti i titoli sopra menzionati possono essere riprodotti in retrocompatibilità anche su PS5. Ne approfittiamo per ricordarvi che avete ancora tempo fino alle 05:00 del 1° aprile per riscattare Ratchet & Clank gratis