Horizon Zero Dawn si aggiorna: la nuova patch risolve i crash su PS5

Ad oltre quattro anni dal debutto, e in un periodo in cui è Horizon Forbidden West a catalizzare tutta l'attenzione dei possessori di console PlayStation, Guerrilla Games pubblica un nuovo aggiornamento per Horizon Zero Dawn, ora disponibile per il download su PS4 e PS5.

L'update in questione, come prevedibile, non introduce alcuna novità dal punto di vista contenutistico, ma si limita a risolvere alcune problematiche tecniche riscontrate in particolar modo su console PlayStation 5. L'obiettivo primario della patch 1.54 di Horizon Zero Dawn è quello di mettere una toppa ai crash che potevano occorrere sulla console next-gen giocando in modalità retrocompatibile.

Oltre a questo, è stato risolto un problema per cui l'audio non veniva correttamente riprodotto da alcuni device esterni, ed è stato corretto anche il FOV Slider presente nella modalità Foto. Dopo aver introdotto l'aggiornamento next-gen, grazie a cui è possibile godersi Horizon Zero Dawn in 4K/60fps su PS5, Guerrilla continua a tenere a cuore il suo action open world in attesa di pubblicare Horizon Forbidden West il 18 febbraio 2022.

Di recente, lo studio di sviluppo olandese ha delineato i cambiamenti a cui andrà incontro Aloy in questo atteso seguito, ed ha inoltre assicurato che non c'è stato alcun compromesso durante lo sviluppo cross-gen di Horizon Forbidden West su PS4 e PS5.