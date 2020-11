Horizon Zero Dawn si aggiorna ancora su PC e debutta su GOG

Guerrilla Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Horizon Zero Dawn per PC, il gioco si aggiorna alla versione 1.08 in contemporanea con il debutto dell'avventura su GOG, il marketplace di CD Projekt

L'update risolve alcuni bug introdotti con la patch 1.07, corregge una serie di artefatti grafici e problemi legati all'audio e ai sottotitoli, oltre a fixare bug che potevano causare il crash del gioco. Migliorato anche il framerate e la gestione della VRAM, viene aggiunto inoltre il supporto per la tecnologia AMD FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening.

Horizon Zero Dawn Complete Edition è in vendita su GOG da oggi al prezzo di 49.99 euro, questa versione include il gioco completo, l'espansione The Frozen Wilds e i pacchetti Carja Storm Ranger Outfit e Carja Mighty Bow, Carja Trader Pack, Banuk Trailblazer Outfit e Banuk Culling Bow, Banuk Traveller Pack, Nora Keeper Pack e l'artbook digitale.

Il gioco è stato lanciato su PC la scorsa estate riscuotendo un notevole successo, Horizon ha venduto oltre 700.000 copie su Steam nel primo mese di vita, numeri paragonabili a quelli di un grande blockbuster come The Witcher 3 Wild Hunt, pubblicato nel maggio del 2015.