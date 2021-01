Horizon Zero Dawn si aggiorna su PC: risolti i bug per le GPU AMD

Come confermato dalle pagine ufficiali di Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn: Complete Edition si è recentemente aggiornato alla sua versione 1.10 su PC per accogliere una serie di migliorie e nuove ottimizzazioni tecniche.

Tra i cambiamenti più rilevanti elencati all'interno delle patch notes, troviamo dei fix volti a risolvere i casi di crash ed una correzione legata ad un problema con le GPU AMD, che in precedenza costringeva le schede video in questione ad un dispendio inutile di oltre 250MB di VRAM.

Altri accorgimenti riguardano il comparto grafico del gioco: risolto ad esempio un errore relativo agli shader durante lo scontro con Hades, rettificato il problema per cui i nomi dei preset grafici non venivano correttamente aggiornati selezionando l'opzione Auto-Detect, corretto un errore a causa del quale la risoluzione raggiungeva valori troppo bassi in modalità finestra, e altro ancora. I settaggi grafici, inoltre, sono stati spostati all'interno di un file di testo presente nel percorso del gioco, in modo da rendere più semplice per gli utenti andare a modificarne i valori.

Horizon Zero Dawn Complete Edition è disponibile ora su PC e PlayStation 4. Ricordiamo che Guerrilla Games è attualmente al lavoro sul sequel del suo action-RPG, Horizon Forbidden West, in arrivo esclusivamente su PS5 e PS4 nel corso del 2021 (la finestra di lancio è stata confermata al CES di quest'anno).