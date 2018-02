Horizon Zero Dawn: all'inizio erano previsti una mappa 50 volte più grande e la co-op

ha pubblicato un nuovo video documentario di Horizon Zero Dawn , svelando altri retroscena sullo sviluppo del gioco: a quanto pare,aveva intenzione di inserire una modalità co-op e di realizzare una mappa 50 volte più grande.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, Guerrilla Games ha svelato nuovi retroscena sullo sviluppo di Horizon Zero Dawn. Apprendiamo che lo studio stava pensando a una mappa di gioco 50 volte più grande, un'ambientazione di proporzioni gigantesche in cui far perdere letteralmente gli utenti. Tuttavia, considerando che il team era intenzionato a riporre la massima cura nei dettagli e nella densità degli scenari, si è deciso alla fine di optare per una mappa più contenuta ma al tempo stesso molto curata e di ampio respiro.

Tra le altre cose era prevista anche una meccanica "Fulton" sulla falsariga di Metal Gear Solid V, con la quale Aloy poteva segnalare alle tribù vicine di recuperare i pezzi dei nemici abbattuti, nemici che inizialmente dovevano essere solo macchine (alla fine sono state inserite diverse varianti come gli umani). Cosa ancora più interessante, gli sviluppatori avevano pensato all'introduzione di una modalità multiplayer co-op, con l'idea di unire più giocatori nella cacce e nei vari incarichi disponibili nel mondo di gioco.

Anche se diverse idee sono state scartate per questioni di budget, c'è comunque la possibilità che alcune di queste vengano ripropose in futuro, magari in un possibile sequel di Horizon Zero Dawn o nei prossimi progetti della software house (ricordiamo che The Frozen Wilds è stata la prima e ultima espansione prevista per l'avventura di Aloy). A voi cosa piacerebbe vedere nel prossimo gioco di Guerrilla Games?