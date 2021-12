Horizon Zero Dawn: Aloy selvaggia in un cosplay della russa Oichi

Quell'antro oscuro con pittogrammi all'apparenza antichi che si vide in un vecchio trailer è stato soltanto il preambolo dell'epica storia di Horizon Zero Dawn. In un paese completamente trasfigurato nel corso di un millennio, Aloy comincia un'avventura tra creature robotiche e spazi selvaggi e intoccati dall'uomo.

In questi Stati Uniti d'America post apocalittici, i giocatori hanno fatto bene la conoscenza della protagonista in quello che è stato uno dei videogiochi più amati della scorsa generazione. Non sarà Horizon Zero Dawn a contrassegnare la fine dell'avventura della ragazza dai capelli rossi, dato che è in lavorazione il sequel Horizon Forbidden West. Vedremo Aloy nuovamente in azione tra nuovi scorci e panorami mozzafiato ma abitati dagli animali robot.

Prima di vedere il ritorno della protagonista in Horizon Forbidden West ci vorrà ancora un po', per questo possiamo ingannare l'attesa con il cosplay di Aloy nella natura preparato dalla russa Oichi. Nelle quattro foto caricate sul suo account Twitter si può notare la bellezza del suo costume ma anche gli splendidi giochi di luce dell'ambientazione scelta per questi scatti.

Aloy intanto è apparsa anche in Genshin Impact in uno degli ultimi aggiornamenti preparato dallo studio MiHoYo, trasportando così l'arciera dal mondo post apocalittico a quello fantasy.