Horizon Zero Dawn: Aloy torna al fianco di Rost in un cosplay di coppia

La serie di Horizon è stata grande protagonista ai The Game Awards 2022. Nel corso della manifestazione è stato annunciato il DLC Burning Shores per Horizon Forbidden West e tanto è bastato per riaccendere l'entusiasmo della community di appassionati. Ecco dunque un cosplay che ci riporta alle origini della serie.

In attesa di Horizon Call of the Mountain, esclusiva che uscirà su PlayStation VR2, i fan del titolo targato Guerrilla Games ripartono dal principio. Pare che nei prossimi mesi debutterà Horizon Zero Dawn Remaster, dando ai giocatori la possibilità di incontrare nuovamente Rost.

Ma chi è il personaggio di Rost in Horizon e per quale motivo non appare in Forbidden West? Rost è il padre adottivo di Aloy, che ha cresciuto e addestrato per permetterle di superare la prova per diventare Audace e venire accolta nella tribù. Tuttavia, morì per salvare sua figlia.

In questo cosplay di Aloy e Rost da Horizon Zero Dawn ritroviamo i due personaggi. Mentre Aloy tende il suo arco, Rost, corpulento e con lunghi capelli e barba raccolta in trecce, le protegge le spalle sulla cima di una roccia. A interpretare padre e figlia sono i cosplayer Cataria.xx e kizurazgabai, i quali si sono esibiti in una meravigliosa collaborazione di cui trovate i frutti nello scatto in calce all'articolo.