Horizon Zero Dawn: Aloy si trasforma in eroina di Overwatch grazie ad un artista

Come sarebbe la protagonista di Horizon Zero Dawn se fosse uno dei tanti eroi giocabili di Overwatch? A porsi il quesito è stato Ladislas Gueros, un artista canadese che ha deciso di mettersi al lavoro per creare una nuova versione di Aloy con lo stile tipico di Blizzard.

Nelle ultime ore sono infatti stati pubblicati i frutti del suo lavoro, che ci mostrano diverse immagini del modello poligonale del personaggio, realizzato in modo impeccabile. Oltre agli screenshot dell'ipotetica schermata dell'azione migliore della partita, l'artista ha anche creato un filmato che mostra il menu di selezione della skin con tanto di possibilità di ruotare il personaggio per ammirarne ogni singolo particolare. Chissà se un lavoro così ben fatto possa arrivare agli occhi di Blizzard che, perché no, potrebbe approfittarne per creare la prima skin di Hanzo esclusiva per i possessori del gioco sulla console Sony.

Prima di lasciarvi alle creazioni di Lad, vi ricordiamo che è attualmente online l'evento estivo di Overwatch, durante il quale potrete ottenere tantissimi nuovi costumi e giocare all'esclusiva modalità Lucio Ball. Sapevate che i piedi di Sigma, il nuovo eroe di Overwatch attualmente disponibile sul PTR della versione PC, stanno mandando in confusione i fan?