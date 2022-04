Horizon Zero Dawn: un anonimo NPC diventa la star di una quest grazie ad una mod

L'arrivo di Horizon Zero Dawn su PC ha aperto le porte all'arrivo di alcune interessanti mod che hanno permesso all'utenza dell'action-adventure open world di personalizzare ed espandere in modi unici l'esperienza confezionata da Guerrilla Games.

L'utente noto come Maqsimous, ad esempio, ha scritto e realizzato all'interno del gioco una quest completamente originale basata su un NPC che nel gioco originale non ricopre un ruolo determinante nell'economia della storia di Horizon Zero Dawn.

Il prologo della quest "The Song of Kotakali" ha come protagonista, per l'appunto, Kotakali, precedentemente nota come "Banuk_Hunter_F_09" nei file del gioco prima che Maqsimous desse vita ad un personaggio più complesso.

"Ho pensato che fosse affascinante e volevo darle un nome che suonasse freddo e da Banuk, che è la tribù da cui proviene", le dichiarazioni del modder a GamesRadar+. "L'avevo fatto con alcuni NPC molto prima che uscissero le mod, e quando ne è stata pubblicata una che mi permettesse di modificare il gioco, è nata l'idea di combinare questo concetto e usare il potere della mod per creare una narrazione completa per lei, e per dare vita a questo retroscena".

Maqsimous ha iniziato a sperimentare con il modding di Horizon Zero Dawn ponendo le macchine l'una contro l'altra, ma con il passare del tempo sono stati pubblicati nuovi strumenti in grado di dare vita a progetti più complessi, anche dal punto di vista narrativo. The Song of Kotakali è una storia ambiziosa e dalle basi che ha alcune sovrapposizioni con gli eventi canonici di Horizon Zero Dawn e del suo DLC Frozen Wilds, ma esplora anche ambienti e scene non visti nel gioco base.

"Puoi cambiare l'ora del giorno e metterla in pausa, puoi cambiare il meteo, puoi persino accelerare o rallentare la velocità del gameplay", ha spiegato il modder. "C'è un sacco di contenuto da esplorare e il mio aspetto personale preferito è il poter esplorare la mappa al di fuori dei suoi confini. C'è un'enorme distesa di natura selvaggia completamente sviluppata al di fuori della normale mappa che utilizzo spesso nei miei lavori".

Nel frattempo, Guerrilla Games ha pubblicato un nuovo spettacolare video di Horizon Forbidden West catturato su PS4 Pro.