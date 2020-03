Horizon Zero Dawn arriva su PC questa estate, è ufficiale!

Hermen Hulst, presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, ha annunciato che Horizon Zero Dawn Complete Edition arriverà su PC via Steam durante l'estate 2020, maggiori dettagli arriveranno prossimamente.

Uscito nel 2017 su PlayStation 4, il gioco di Guerrilla Games giungerà anche su PC, i rumor diffusi nei mesi scorsi sono stati quindi pienamente confermati. Al momento la pagina di Horizon Zero Dawn Complete Edition è stata aperta su Steam anche se non è ancora possibile effettuare il preordine, scopriamo in ogni caso che questa edizione includerà i seguenti contenuti:

Horizon Zero Dawn

The Frozen Wilds

Carja Storm Ranger Outfit e Carja Mighty Bow

Carja Trader Pack

Banuk Trailblazer Outfit e Banuk Culling Bow

Banuk Traveller Pack

Nora Keeper Pack

Il prezzo di Horizon Zero Dawn Complete Edition per PC non è stato reso noto, Hermen Hulst fa sapere che Guerrilla rivelerà tutti i dettagli a breve con un annuncio ufficiale, non ci resta quindi che attendere per saperne di più sulla data di debutto e sulle caratteristiche di Horizon Zero Dawn per Windows.