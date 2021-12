Horizon Zero Dawn: in arrivo un set LEGO dedicato al Collolungo?

Mentre gli utenti PlayStation sono ancora stupiti dalla bellezza degli ultimi screenshot di Horizon Forbidden West, impazza sul web un nuovo rumor che farà la gioia non solo dei fan di Horizon Zero Dawn, ma anche degli amanti dei mattoncini LEGO.

Sembrerebbe infatti che grazie ad una collaborazione tra Sony PlayStation e la celebre azienda produttrice di giocattoli assisteremo a breve al debutto del primo set a tema Horizon Zero Dawn. Ad anticiparne l'annuncio è stato Wagner’s toy store, portale online che si occupa della vendita di giocattoli sul quale è comparsa nella sezione LEGO Gaming una pagina dedicata al set di Horizon. Il prodotto in questione non era altro che una riproduzione in miniatura del Collolungo e, stando alle informazioni presenti sulla pagina, rimossa poco dopo dal sito, non dovrebbe esserci una minifigure di Aloy nella confezione. Per quello che riguarda invece il costo dell'oggetto, questo dovrebbe aggirarsi sugli 80 euro e l'uscita potrebbe essere fissata a maggio del prossimo anno. Non è da escludere che il leak abbia svelato solo uno dei prodotti a tema Horizon Zero Dawn e che presto assisteremo all'arrivo di numerosi set come accaduto di recente con Super Mario.

