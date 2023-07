Horizon Zero Dawn: atmosfere e grafica da urlo con la mod Beyond All Limits RTX su PC

Dopo aver dato vita alle strade di Night City con la mod Superpopulation di Cyberpunk 2077, lo youtuber Digital Dreams pubblica un video 8K che mostra come gira Horizon Zero Dawn su PC dopo aver applicato numerose mod grafiche.

L'ormai famoso creatore di contenuti specializzato in 'elaborazioni grafiche' dei videogiochi più apprezzati dal pubblico ci proietta così nella dimensione post-apocalittica di Horizon Zero Dawn per dare agli emuli di Aloy l'opportunità di esplorare scenari ancora più ricchi di dettagli.

Tra le modifiche apportate da Digital Dreams, le più importanti sono certamente rappresentate dai setting personalizzati della Camera Mod Extreme e dal pacchetto di Beyond All Limits Raytracing GI che interviene sull'illuminazione in tempo reale, sui riflessi e sulla palette cromatica delle ambientazioni open world dell'avventura sci-fi di Guerrilla Games. Il tutto, renderizzato in 8K grazie all'enorme potenza computazionale di un PC gaming di fascia alta equipaggiato con una fiammante NVIDIA GeForce RTX 4090.

Prima di lasciarvi ai commenti per sapere che cosa ne pensate di questa 'reinterpretazione grafica' di Horizon Zero Dawn, vi ricordiamo che su queste pagine potete ammirare il video di Uncharted L'Eredità dei Ladri su RTX 4090 con mod Ray Tracing.