Horizon Zero Dawn: avatar e un tema speciale in arrivo gratis domani su PS4

Tramite le pagine del PlayStation Blog , Sony Interactive Entertainment ha annunciato che a partire da domani tutti gli utentipotranno scaricare gratuitamente un bundle di avatar e nuovo tema disulla propria console.

Come spiegata da Sony, il bundle di avatar ritrarrà i personaggi di Horizon Zero Dawn preferiti dalla community, mentre il nuovo tema speciale includerà alcuni degli scatti migliori realizzati dai giocatori con la modalità foto. I due contenuti saranno disponibili gratuitamente a partire da domani sul PlayStation Store, naturalmente per ringraziare i fan del grandissimo traguardo raggiunto dal titolo Guerrilla con ben 7.6 milioni di copie vendute dal lancio.

Cosa ne pensate del successo riscosso da Horizon Zero Dawn?