Horizon Zero Dawn aveva una mappa più grande di GTA, WOW e Skyrim messi insieme

Il producer di Guerrilla Games Angie Smets ha svelato un interessante retroscena sullo sviluppo di Horizon Zero Dawn: all'inizio l'estensione della mappa superava quella di GTA V, GTA San Andreas, World of Warcraft e Skyrim messi insieme, ma i tester la ritenevano "oltremodo noiosa".

La notizia è emersa durante l'ultima Nordic Game Conference, occasione in cui Angie Smets ha parlato delle prime fasi di sviluppo relative a Horizon Zero Dawn. Come potete vedere nell'immagine proposta in calce, inizialmente la mappa di gioco era così grande da superare in estensione quelle di Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto San Andreas, World of Warcraft e The Elder Scrolls V: Skyrim messe insieme.

Un'idea decisamente ambiziosa sulla carta, ma che all'atto pratico non sembrava funzionare a dovere: durante i primi playtest, infatti, molti addetti ai lavori lamentavano un'esperienza di gioco "oltremodo noiosa", a testimonianza che una grandezza così estesa della mappa poteva perdere di vista il divertimento, la varietà delle situazioni e il vero focus delle meccaniche.

Naturalmente il processo di sviluppo si è evoluto nel tempo, fino a consegnarci una delle migliori produzioni disponibili su PlayStation 4. A parlare, del resto, è stato anche il mercato, permettendo a Horizon Zero Dawn di vendere oltre 7.6 milioni di copie dal lancio.

Riuscite a immaginare un mondo di gioco in grado di superare in estensione quelli di GTA, WOW e Skyrim messi insieme?