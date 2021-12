Horizon Zero Dawn ancora più bello su PC: arriva il supporto a Nvidia DLSS e non solo

Horizon Zero Dawn si aggiorna su PC con la patch 1.11, che introduce diverse importanti migliorie tecniche. In particolare, il nuovo update aggiunge non solo il supporto a Nvidia DLSS, ma anche a FideltyFX Super Resolution di AMD, massimizzando ulteriormente la resa tecnica del titolo firmato Guerrilla Games.

Grazie all'aggiunta di queste tecnologie la prima avventura di Aloy gode ora di una risoluzione maggiore rispetto, permettendo ai giocatori di poter impostare opzioni grafiche ancora più alte e giocare con un miglior frame rate per un'esperienza di gioco sempre più immersiva. In aggiunta, Guerrilla ha effettuato ulteriori aggiornamenti minori: adesso i fenomeni di stuttering sono molto più contenuti ed anche il sistema di ombre appare più preciso e realistico. Sui PC di fascia alta con CPU più veloci, inoltre, i tempi di caricamento risultano ancora più rapidi grazie alle migliorie apportate.

Difficile tuttavia che ulteriori patch possano arrivare per la versione PC di Horizon Zero Dawn, considerato che già a inizio 2021 gli sviluppatori avevano confermato l'intenzione di concentrare sempre più sforzi e risorse sullo sviluppo del seguito, Horizon Forbidden West, atteso per il 18 febbraio 2022 su PS5 e PS4 (a tal proposito, Horizon Forbidden West esce anche su PC?).

Ricordiamo infine che Horizon Zero Dawn sarà compatibile con Steam Deck, come confermato da Shuhei Yoshida, capo della divisione PlayStation Indies.