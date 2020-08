Horizon Zero Dawn: come accedere al dlc The Frozen Wilds

Horizon: Zero Dawn, è finalmente giunto anche su PC nella versiona completa, abbandonando la sua esclusività PS4 e facendo la felicità di moltissimi utenti, che l’hanno premiato con un ottimo risultato di vendite. Seguiteci in questa guida per scoprire come accedere al dlc The Frozen Wilds.

All’interno della prima e unica espansione del gioco, che introduce nuove missioni principali e secondarie, una nuova area di gioco, alcune pericolose macchine inedite e numerose attività secondarie, Aloy si spingerà all’interno del territorio della tribù dei misteriosi e solitari Banuk, per far luce su un mistero collegato strettamente all’avventura principale.

Potete iniziare il DLC in qualunque momento del gioco, a patto di aver completato il prologo, in particolare dopo la missione Una Cercatrice Alle Porte; tuttavia, il nostro consiglio è di attendere almeno di aver raggiunto il livello 30 con Aloy, poiché i nemici e le macchine che incontrerete nel territorio innevato dei Banuk sono particolarmente pericolosi, anche a difficoltà normale. Inoltre, se non volete rischiare di perdere alcune interessanti opzioni di dialogo aggiuntive durante The Frozen Wilds, vi raccomandiamo di iniziare l’avventura del DLC solamente dopo aver incontrato il personaggio di Sylens durante la missione La Piaga Di Faro.

Come accedere alla zona del DLC e iniziare The Frozen Wilds

Sia che decidiate di terminare l’avventura principale prima di iniziare il DLC, sia che preferiate tentarne l’esplorazione prima della fine del viaggio di Aloy, il modo per accedere alla nuova area innevata dello Squarcio è sempre lo stesso. Cercate sulla mappa i tre punti esclamativi blu, che appariranno solamente dopo aver completato il prologo, i quali rappresentano i tre punti alternativi di iniziare la quest che vi condurrà nelle gelide terre di The Frozen Wilds:

Parlate con il giovane nobile Rhavid , situato poco lontano da Meridiana, verso nord, il quale avrebbe dovuto partecipare ad una gara di caccia nel territorio dei Banuk, prima che si venisse a sapere dell’invasione di nuove e ferocissime macchine. Dopo il dialogo, costui vi indicherà la posizione del passo montano che vi permetterà di accedere allo Squarcio e iniziare la nuova avventura.

, situato poco lontano da Meridiana, verso nord, il quale avrebbe dovuto partecipare ad una gara di caccia nel territorio dei Banuk, prima che si venisse a sapere dell’invasione di nuove e ferocissime macchine. Dopo il dialogo, costui vi indicherà la posizione del passo montano che vi permetterà di accedere allo Squarcio e iniziare la nuova avventura. Parlate con il mercante Othur a Torre Giorno, il quale vi riferirà di essere preoccupato per la decisione della tribù dei Banuk di bloccare le vie commerciali che attraversano il passo montano a nord-est, a causa della comparsa delle nuove e distruttive macchine.

a Torre Giorno, il quale vi riferirà di essere preoccupato per la decisione della tribù dei Banuk di bloccare le vie commerciali che attraversano il passo montano a nord-est, a causa della comparsa delle nuove e distruttive macchine. L’ultima opzione per raggiungere lo Squarcio è quella di dirigervi direttamente al valico montano che lo collega con il resto della mappa; qui, nei pressi del Tumulo, avrete la possibilità di parlare con Yariki, la donna scelta dai Banuk come emissaria alla corte dei Carja, la quale vi ammonirà sulla pericolosità delle terre che si trovano oltre il passo. Dopo aver terminato il dialogo con lei, vi basterà arrampicarvi seguendo le luci blu per raggiungere l’area in cui si svolge The Frozen Wilds.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida per trovare tutti i recipienti antichi all’interno del mondo di Horizon: Zero Dawn. Avete già letto i nostri consigli per i nuovi giocatori, rigorosamente senza spoiler?