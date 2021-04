Horizon Zero Dawn: come avere salute e munizioni pesanti infinite

Durante l'avventura in Horizon Zero Dawn la protagonista, Aloy, potrà contare sempre sul suo fedelissimo arco e sulla sua lancia, oltre che su diversi tipi di gadget e trappole, per fronteggiare le macchine e i nemici che cercheranno di ostacolarla nella sua missione.

L'arsenale a disposizione di Aloy non finisce però qui, poiché grazie alla meccanica di distruttibilità delle macchine sarete in grado di ridurre quest'ultime in pezzi, staccandone alcune parti fondamentali per indebolirle oppure privarle delle loro armi. Proprio le potentissime armi speciali di alcune delle macchine più grandi e pericolose potranno essere staccate dai nemici utilizzando frecce laceranti, dopodiché Aloy potrà raccogliere ed utilizzarle a proprio vantaggio. Le armi speciali in questione spaziano da mitragliatrici pesanti a lanciagranate, fino ad arrivare ad armi pesanti al plasma o al laser, tutte in grado di scatenare una tempesta di fuoco senza eguali sui vostri avversari.



Nonostante l'elevatissima quantità di danno inflitto e, per molte di esse, il grande rateo di fuoco generato, tutte le armi speciali che possono essere staccate dalle macchine dispongono di una quantità limitata di munizioni, probabilmente il loro unico punto debole. A causa di questa limitazione, quindi, vi capiterà spesso di raccogliere un'arma pesante speciale dopo averla staccata da una macchina avversaria, e di poterla però utilizzare solamente per pochi istanti prima di terminare tutte le munizioni ed essere costretti ad abbandonarla. Per evitare questo spiacevole inconveniente potrete decidere di sfruttare un semplicissimo trucchetto con il quale riuscirete ad ottenere munizioni infinite per l'arma speciale raccolta, in modo da poterla utilizzare per ripulire velocemente tutti i nemici e le macchine che si aggirano nei vostri dintorni, guadagnando così ottime quantità di scarti metallici, risorse e preziosissimi punti esperienza, grazie ai quali aumentare il livello di Aloy e sbloccare nuove abilità utili alla sopravvivenza e in combattimento.

Horizon Zero Dawn: munizioni infinite

Come ottenere salute infinita per Aloy

Per ottenere munizioni infinite con una delle armi pesanti staccate dalle macchine non dovrete fare altro che dirigervi al falò più vicino dopo aver terminato la riserva di munizioni dell’arma, effettuare unpremendo il tasto Triangolo e successivamente caricare manualmente il salvataggio rapido appena eseguito attraverso il menu di pausa. In questo modo, non appena tornerete all’interno della vostra partita, scoprirete che il gioco avrà salvato tutti i vostri progressi - e quindi avrà tenuto conto anche di tutti i nemici sconfitti utilizzando l’arma speciale prima del salvataggio rapido - ma al contempo noterete che. A questo punto, vi basterà andare nuovamente a caccia di prede da distruggere grazie al vostro enorme potenziale di fuoco, per poi ripetere il procedimento tante volte quante vorrete.Con tutta probabilità durante gli scontri con macchine e altri nemici subirete una certa quantità di danni, che potrete in ogni momento ripristinare consumando una parte del contenuto della vostra bisaccia per le erbe curative. Nel caso in cui la vostra bisaccia sia vuota, oppure nel caso in cui vogliate semplicemente evitare di consumare le vostre riserve curative,. Dopo aver effettuato un salvataggio rapido ad un fuoco da campo e aver ricaricato la partita, infatti, la salute di Aloy verrà automaticamente riportata al livello massimo, indipendentemente dal valora al quale si trovava al momento del salvataggio automatico.

Prima di lasciarvi constatare di persona l'effettivo funzionamento di questo trucco vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn è gratis su PlayStation 4 nella sua Complete Edition che include l'espansione narrativa The Frozen Wilds.