Horizon Zero Dawn: come sconfiggere i nuovi nemici di The Frozen Wilds

, nuova espansione di, non include solo una nuova zona da esplorare ma anche alcuni tipi di macche ribelle non presenti nel gioco originale, tra cui il Mastino, Gelartiglio e Rogartiglio. Ecco qualche utile consiglio per eliminare questi nuovi nemici.

Macchine Demoniache

Le Macchine Demoniache erano già presenti in Horizon Zero Dawn, tuttavia in The Frozen Wilds tornano in una versione ancora più agguerrita. Le Macchine Demoniache si riconoscono per il colore viola (anzichè blu per le Macchine Normali) e rosso (Macchine Corrotte). Rispetto ai nemici già conosciuti, questa nuova variante può causare un maggior numero di danni e risulta più resistente ai colpi, ma non è dotata di nuove abilità.

Ricordate che le Macchine Demoniache resistono a Fulmine, Corruzione e all'Override, dunque sarà necessario utilizzare una buona dose di strategia per eliminarle. Un buon consiglio è quello di utilizzare Squarciatore per distruggere la loro corazza pezzo per pezzo, inoltre con la lancia potenziata potrete scalfire il loro corpo metallico fino a causare un totale stordimento della bestia. A quel punto vi basterà utilizzare colpi critici e attacchi pesanti per avere la meglio.

Mastino

Il Mastino è uno dei nuovi nemici di Horizon Zero Dawn, una Macchina specializzata negli attacchi di tipo fuoco (ampio e corto raggio). Il Mastino resiste a tutti gli elementi, ma non al gelo e una volta stordito riuscirete a distruggere la loro armatura senza particolari problemi. Un consiglio? puntate ai generatori per procurare il maggior numero di danni e utilizzate Squarciatore per abbassare le sue difese.

Geloartiglio

Geloartiglio si presenta con l'aspetto di un gigantesco orso, questa macchina è resistente a tutti gli elementi più comuni, ma non al fuoco. Il nostro consiglio è quello di colpire le due sacche di gelo poste sui lati della bestia, nonchè di sparare alle batterie poste nella parte inferiore della Macchina. A quel punto colpite dritto al petto per mettere KO Geloartiglio.

Torri di Controllo

Un tipo di nemico piuttosto fastidioso poichè in grado di riparare tutte le macchine guaste nelle vicinanze e di mettere KO la barriera protettiva dell'armatura Tessitrice di Scudi. Un consiglio utile per eliminare le Torri di Controllo è quello di utilizzare L'Override, in questo modo la Torre genererà un forte campo elettromagnetico capace di stordire tutti i nemici intorno a voi. Se volete invece agire a distanza, vi basterà distruggere il generatore posto parte posteriore utilizzando l'Arco di Precisione, caricate un colpo esplosivo con tre frecce, prendete la mira e.... buona fortuna.

Rogartiglio

Una versione ancora più potente di Geloartiglio, resistente a tutti gli elementi più comuni, ma non al Gelo. Per sconfiggere questa macchina utilizzate lo stesso approccio visto per Geloartiglio e una volta stordito utilizzate armi la Geliera per congerlarlo, a quel punto intrvenite per eliminarlo definitivamente.