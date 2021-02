Horizon Zero Dawn compie 4 anni: Guerrilla regala la statua del Thunderjaw

Sono trascorsi esattamente quattro anni dall'uscita di Horizon Zero Dawn, una delle proprietà intellettuali originali più apprezzate e di maggior successo con cui Sony abbia allietato gli amanti di action GDR a mondo aperto su PlayStation 4 e, dall'agosto dello scorso anno, su PC.

Per celebrare l'evento, i ragazzi di Guerrilla Games si affacciano su Twitter e coinvolgono gli appassionati dell'epopea sci-fi con protagonista Aloy lanciando un contest che mette in palio una magnifica statua da collezione di Thunderjaw (Divoratuono in italiano), una delle Macchine più pericolose che popolano la dimensione open world di Zero Dawn e che, presumibilmente, ritroveremo in una forma rinnovata anche in Horizon Forbidden West.

Chi desidera partecipare a questa simpatica iniziativa deve seguire il canale Twitter di Guerrilla e rispondere al post degli autori olandesi con un messaggio che racconti alla community "quale metodo preferisci per abbattere Thunderjaw nel gioco". Il termine ultimo per pubblicare il proprio messaggio è fissato per le ore 16:00 italiane di mercoledì 3 marzo.

Per rimanere in tema: avete già visto la singolare animazione che mostra l'aspetto di Horizon Zero Dawn giocato su PC a 72p? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un nostro speciale sul futuro PC delle esclusive Sony dopo Horizon Zero Dawn, con tanti spunti di riflessione condivisi lo scorso anno da Giuseppe Arace sulla strategia di apertura al multipiattaforma del colosso tecnologico giapponese che, proprio nei giorni scorsi, si è ulteriormente concretizzata con l'annuncio ufficiale dell'arrivo su PC di Days Gone.