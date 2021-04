Horizon Zero Dawn è gratis: 5 motivi per riscoprire il capolavoro Guerrilla

Come parte dell'iniziativa Play at Home lanciata da Sony per aiutare gli appassionati a mitigare i disagi per il distanziamento sociale legato all'emergenza Coronavirus, a partire da oggi, 20 aprile, è finalmente possibile riscattare gratis su PS4 e PS5 Horizon Zero Dawn.

Dopo aver offerto in regalo Ratchet & Clank a marzo, la lodevole iniziativa promossa dal colosso tecnologico giapponese prosegue e coinvolge il kolossal sci-fi di Guerrilla Games. I futuri emuli della fiera guerriera Aloy che si preparano a dare la caccia alle Macchine di Horizon Zero Dawn approfittando della nuova offerta di Play at Home potranno riscattare la Complete Edition.

Questa versione comprende l'avventura originaria e l'intero pacchetto di contenuti aggiuntivi dell'action adventure di Guerrilla ambientato negli Stati Uniti del 31° secolo. Alla già ricca campagna principale di Zero Dawn, quindi, chi aderirà all'iniziativa potrà accedere anche alla corposa espansione The Frozen Wilds che conduce Aloy in una regione totalmente inedita ad ambientazione "glaciale". La Complete Edition propone poi dei pacchetti di abiti speciali, un tema PS4 e l'Artbook digitale con i magnifici bozzetti preparatori delle Macchine e degli scenari di Horizon.

Per desidera riscattare una copia di Horizon Zero Dawn Complete Edition non serve essere iscritti a PlayStation Plus: per farlo, basta dirigersi sulla pagina del PlayStation Store e cliccare sul pulsante "Aggiungi alla Raccolta". Una volta riscattato, il gioco sarà vostro per sempre. A chi ci segue, ricordiamo che c'è tempo fino al 23 aprile per riscattare una copia gratis degli altri giochi dell'iniziativa Play at Home, ossia ABZU, Enter the Gungeon, REZ Infinite, Subnautica, The Witness e, per chi possiede un visore PS VR, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper e Paper Beast.