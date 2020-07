Horizon Zero Dawn Complete Edition in offerta su Amazon a prezzo speciale

State pensando di recuperare Horizon Zero Dawn in attesa di Horizon Forbidden West, annunciato a giugno per PS5? In questo caso l'offerta di Amazon potrebbe interessarvi ma affrettatevi perchè è disponibile solamente per un periodo limitato.

Vivi l'intero viaggio leggendario di Aloy dei Nora e svela i misteri di un mondo dominato da letali Macchine. Emarginata dalla sua tribù, la giovane cacciatrice combatte per scoprire il suo passato, svelare il suo destino... e fermare un letale pericolo per il futuro del mondo intero. Scatena attacchi strategici e devastanti contro Macchine uniche e tribù rivali mentre esplori un mondo aperto ricco di vita e pericoli.

Il rivenditore offre Horizon Zero Dawn Complete Edition (collana PlayStation Hits) al prezzo di 17.99 euro, prezzo valido per la versione fisica e non per il codice digitale da riscattare. Questo pacchetto include il gioco completo e il DLC The Frozen Wilds, l'unica espansione pubblicata per il gioco Guerrilla. L'offerta di Amazon è valida per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.