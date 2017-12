Horizon Zero Dawn: Complete Edition è da ora disponibile su PlayStation 4

è da oggi disponibile per, versione comprensiva delpubblicato nel mese di novembre e alcune chicche aggiuntive.

Le novità introdotte dalla Complete Edition, infatti, non si fermano al solo DLC: tra le aggiunte troviamo la modalità New Game++ che permetterà ai giocatori di rivivere le avventure di Aloy senza però perdere i progressi maturati e gli oggetti dell'inventario.

Grazie alla nuova difficoltà chiamata Story si potrà poi vivere le trame di Horizon Zero Dawn senza doversi preoccupare troppo dell'aspetto che concerne i combattimenti. In aggiunta, per gli amanti delle sfide è ora disponibile la modalità Ultra Hard che conferisce alle macchine una maggiore sensibilità e un atteggiamento più aggressivo.

Infine, i giocatori che acquisteranno Horizon Zero Dawn: Complete Edition riceveranno i contenuti - armi e indumenti - precedentemente riservati agli acquirenti delle versioni Digital Deluxe, Limited o Collector’s Edition di Horizon Zero Dawn.