Horizon Zero Dawn continua ad aggiornarsi su PC: cosa cambia con la patch 1.11.2?

Nonostante i riflettori siano tutti puntati su God of War, fresco di pubblicazione su Steam ed Epic Games Store, e Horizon Forbidden West, in arrivo tra meno di un mese, i PlayStation Studios non si sono ancora dimenticati della versione PC di Horizon Zero Dawn, che ha appena ricevuto una nuova patch.

I ragazzi di Guerrilla Games hanno appena pubblicato la nuova patch 1.11.2 per Horizon Zero Dawn su PC, nata anche e soprattutto grazie al feedback dei giocatori dopo il lancio dell'aggiornamento immediatamente precedente. Lo studio di sviluppo olandese ha in primis migliorato la gestione della VRAM durante il cambio di risoluzione e nella modalità upscale, che fino ad oggi potevano provocare dei problemi alle performance risolvibili solamente con il riavvio del gioco. In aggiunta, hanno risolto il flickering del fogliame su alcune schede grafiche AMD, e hanno sistemato la qualità altalenante di alcuni asset e gli artefatti generati dal clipping della videocamera attraverso una superfice che si verificavano con le modalità DLSS e FSR attive.

Questo nuovo aggiornamento arriva a quasi un anno e mezzo dalla pubblicazione di Horizon Zero Dawn Complete Edition su PC, avvenuta nell'agosto del 2020. La storia di Aloy avrà presto un seguito grazie a Horizon Forbidden West, attualmente previsto solo su PlayStation 4 e PS5 per il 18 febbraio 2022.