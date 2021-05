Horizon Zero Dawn: cosa significa il nome Aloy?

Horizon Zero Dawn ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di moltissimi appassionati di videogiochi nel corso della precedente generazione di console, affermandosi come una delle nuove IP di maggior successo nella storia di PlayStation nonostante fosse il primo tentativo di realizzare un titolo open-world da parte di Guerrilla Games.

Uno dei punti di forza principali dell’esclusiva PlayStation 4 è sicuramente da ricercarsi nella figura della protagonista, un’intrepida ragazza appartenente alla tribù umana dei Nora che risponde al nome di Aloy, la quale dovrà crescere in fretta per affrontare le avventure e le sfide di un mondo sull’orlo della rovina.

Proprio il significato del nome di Aloy è stato alla base di diverse speculazioni nel corso degli anni, dando vita ad una serie di ipotesi sull’esistenza di un eventuale simbologia nascosta dietro al nome della protagonista e di altri personaggi del gioco, una tradizione che sembrerebbe effettivamente essere stata rispettata anche in questo caso. Prima di procedere ulteriormente, tuttavia, vi ricordiamo che il contenuto dei prossimi paragrafi potrebbe essere oggetto di spoiler sull’opera di Guerrilla Games: nel caso in cui non vogliate rovinarvi in alcun modo l’esperienza di gioco, quindi, vi consigliamo di non procedere ulteriormente con la lettura.

Una prima ipotesi riguardo al significato nascosto del nome di Aloy si collega all’etimologia vera e propria della parola, che sembrerebbe una modifica del nome anglosassone Aloysia, in italiano Aloisia, il quale deriverebbe a sua volta da Luisa, o Luigi. Quest’ultimo sembrerebbe essere un nome di derivazione franco-tedesca e il suo significato sarebbe quello di "grande combattente, glorioso o valoroso in battaglia": un simbolismo che si sposa sicuramente molto bene con la figura da eroina e guerriera che Aloy riuscirà a plasmarsi durante l’avventura in Horizon Zero Dawn.

Il secondo papabile significato che viene ipotizzato per il nome di Aloy riguarda la somiglianza con il termine inglese Alloy, che si traduce in italiano come "lega metallica", ovvero un materiale ottenuto tramite l’unione di due o più elementi metallici che vengono uniti per crearne uno tendenzialmente più resistente. Sebbene questo significato apparentemente potrebbe sembrare poco pertinente e senza alcun tipo di dietrologia o simbolismo particolare, se non il collegamento tra il metallo della lega e il metallo che compone le macchine che infestano il mondo di Horizon Zero Dawn, vale la pena sottolineare che anche il nome di Rost, il mentore di Aloy, potrebbe essere collegato al mondo dei metalli (Rost assomiglia infatti a rust, termine che in inglese indica la ruggine).

Le ipotesi sopracitate sono comunque destinate a rimanere speculazioni da parte degli appassionati e dei fan della saga, a meno che questi e altri dubbi non vengano fugati nel sequel Horizon Forbidden West, la cui uscita pare essere ancora fissata ufficialmente per il 2021.