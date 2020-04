Horizon Zero Dawn: un cosplay di Aloy spopola su Reddit

Un cosplay di Aloy pubblicato su Reddit sta riscuotendo notevole successo in queste ore, tanto da raccogliere oltre 17.000 voti positivi in poco meno di 24 ore e generando migliaia di commenti per l'alta qualità del lavoro.

E' facile capire i motivi del successo del post di u/mackafat, non solo il costume è effettivamente curato in ogni minimo dettaglio ma anche l'ambientazione scelta ben si presta a ricordare le location principali del gioco di Guerrilla Games. E voi cosa ne pensate?

Ricordiamo che Horizon Zero Dawn uscirà su PC quest'estate, la data di uscita non è ancora stata rivelata ma lo studio sta lavorando per completare i lavori nel minor tempo possibile. Si tratta di una decisione che ha diviso in due la community tra chi non vede l'ora di poterlo giocare su Windows e chi invece non giudica positivamente l'arrivo di una grande esclusiva Sony su altre piattaforme.

Nessuna indiscrezione concreta invece per quanto riguarda Horizon Zero Dawn 2 per PS5, secondo alcuni rumor il gioco dovrebbe fare la sua comparsa sulla prossima console Sony nel 2021 o 2022, al momento però Guerrilla non ha ancora annunciato nulla a riguardo e il sequel di Horizon non è mai stato confermato ufficialmente.