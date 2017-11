Horizon Zero Dawn: disponibile la patch 1.46, corretto un bug introdotto con la 1.45

ha pubblicato ladi, con l'obiettivo di risolvere un bug introdotto incon l'update 1.45 rilasciato due giorni fa. Se gli utenti dovessero riscontrare problemi, gli sviluppatori consigliano di caricare un salvataggio precedente.

La patch 1.45 aveva risolto alcuni problemi tecnici e perfezionato il sistema di progressione, ma a quanto pare avrebbe introdotto anche un bug riscontrato da alcuni utenti in The Frozen Wilds. Stando a quanto riportato da Guerrilla, la nuova patch 1.46 dovrebbe risolvere un crash che si presentava ad alcuni giocatori che caricavano un salvataggio in cui avevano aperto un forziere contenente una modifica e altri oggetti.

A voi è capitato di imbattervi in un problema simile? Ricordiamo che la patch 1.46 è scaricabile a partire da oggi per tutti i giocatori di Horizon Zero Dawn.