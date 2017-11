Horizon: Zero Dawn: disponibile per il download la patch 1.45

Nella giornata di oggi,ha reso disponibile per il download un nuovo aggiornamento per il suo acclamato, action-RPG disponibile su PlayStation 4.

La patch 1.45 non apporta particolari modifiche a livello di gameplay, ma va semplicemente a correggere alcuni bug e difetti di progressione comparsi con l'arrivo del DLC The Frozen Wilds. Rettificate, quindi, le posizioni di alcune icone precedentemente mal disposte, corretto un problema per cui non era talvolta possibile partire per il New Game Plus+ dal menù di gioco, e altro ancora. Qui trovate le patch notes integrali.

Horizon: Zero Dawn si è recentemente arricchito con l'arrivo di The Frozen Wilds, unica espansione del gioco che ha saputo apportare del valore positivo ad un titolo già ampiamente lodato da critica e giocatori.