Horizon Zero Dawn: in quale epoca è ambientata l'avventura di Aloy?

Ora che Horizon Zero Dawn è disponibile gratis su PS4 e PS5, per molti giocatori potrebbe essere giunto il momento di dare una chance all'avventura di Aloy se finora non è stato possibile farlo. Nell'avviare il gioco un nuovo arrivare potrebbe chiedersi: in quale epoca è ambientato Horizon Zero Dawn?

Anzitutto, l'Action/Adventure di stampo Open World firmato Guerrilla Games è ambientato sulla Terra, ma in un'epoca lontanissima dal nostro presente: i fatti del gioco si svolgono nel XXXI Secolo, dunque nel 3000, in un mondo post-apocalittico completamente stravolto dove sono le macchine ad aver preso il controllo del pianeta. Gli esseri umani esistono ancora, ma si sono raggruppati in varie tribù sparse per il mondo, che vivono in maniera primitiva e con pochissime tecnologie a disposizione.



La coesistenza tra gli ultimi umani e le creature robotiche è sostanzialmente pacifica, fino a quando un misterioso evento non scatena la loro furia, rendendole molto più aggressive e incominciando ad attaccare gli umani che incontrano, un evento mai avvenuto fino a quel momento. Ed ecco che così Aloy, abile cacciatrice, si ritroverà a combattere con queste creature temibili e tecnologicamente avanzate, facendo pieno affidamento sul suo talento con l'arco e come guerriera.

Horizon Zero Dawn è gratis su PS4 e PS5 come parte dell'iniziativa Play at Home di Sony, e una volta scaricato sarà vostro per sempre. La nostra recensione di Horizon Zero Dawn potrebbe spingervi ulteriormente a recuperare questo interessante titolo di Guerrilla.