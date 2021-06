Horizon Zero Dawn: esistono altri videogiochi simili?

Esistono giochi simili a Horizon Zero Dawn? Ci sono una serie di titoli che trattano temi simili a quelle del gioco Guerrilla, presentando magari ambientazioni vicine a quello di Horizon e meccaniche di gameplay equiparabili a quelle dell'avventura di Aloy. Vi proponiamo alcuni giochi che dovreste assolutamente provare se vi è piaciuto Horizon.

Senza avere la pretesa di stilare una classifica, puntiamo a fornirvi alcune alternative che potrebbero conquistarvi partendo da Fallout 4, gioco ambientato in un mondo post apocalittico come da tradizione per la serie Bethesda. Sebbene lo spirito che anima le due produzioni non sia lo stesso possiamo consigliarvi anche Marvel's Spider-Man, una delle esclusive PS4 di maggior successo di sempre, un action adventure Open World in terza persona, esattamente come il gioco di Guerrilla.

Volete passare dall'affrontare macchine ribelli a veri bestioni preistorici in carne ed ossa? In questo caso vi consigliamo Far Cry Primal, anche se i due giochi sono molti diversi essendo il titolo Ubisoft uno sparatutto in prima persona. Anche la serie Uncharted potrebbe incontrare i vostri gusti, così come la nuova trilogia di Assassin's Creed composta da Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla.

Se parliamo di macchine e androidi non possiamo poi non citare NieR Automata, uno dei videogiochi più acclamati degli ultimi anni, se amate invece le atmosfere fantasy da menzionare assolutamente The Witcher 3 Wild Hunt, magari in versione Game of the Year Edition con incluse le espansioni Blood & Wine e Heart of Stone. Chiudiamo la nostra lista con The Legend of Zelda Breath of the Wild per Nintendo Switch (uscito poche settimane dopo Horizon Zero Dawn, nel marzo 2017) e con la trilogia di Lara Croft (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider).