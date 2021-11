Horizon Zero Dawn e Forbidden West: il primo Episodio del Gaia Cast è dedicato ad Aloy

Gli sviluppatori di Guerrilla Games pubblicano l'Episodio 1 del Gaia Cast di Horizon Forbidden West: come da previsioni, la puntata inaugurale del podcast sull'attesissima esclusiva PlayStation è interamente dedicata ad Aloy.

Il primo appuntamento tenuto dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios si focalizza così sulla protagonista della saga sci-fi di Horizon, fornendo agli appassionati tutta una serie di indicazioni sui trascorsi della guerriera e sulla sua assoluta centralità nel quadro ludico e narrativo che andrà dipandandosi in Forbidden West.

Ad accompagnarci in questo viaggio nella meravigliosa dimensione post-apocalittica di Horizon troviamo il Narrative Director Ben McCaw e la Scrittrice Senior Annie Kitai, ciascuno con degli interessanti spunti di riflessione da condividere con i fan per darci modo di inquadrare la storia di Aloy e capire perché, dopo l'epopea di Zero Dawn, sarà necessario intraprendere un lungo viaggio verso la costa ovest degli Stati Uniti del futuro.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate un ricco approfondimento su mappa e villaggi di Horizon Forbidden West, con un focus sulle attività da svolgere nello stratificato open world che avremo l'opportunità di esplorare insieme ad Aloy a partire dal 18 febbraio 2022 su PS4 e PlayStation 5.