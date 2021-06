Horizon, tra Zero Dawn e Forbidden West: EyeExpo alla scoperta di biomacchine e tecnologia!

Sui canali di Everyeye ha preso ufficialmente il via la prima edizione di Everyeye Entertainment Expo, lo speciale E3 organizzato dalla nostra Redazione, per una non-stop di quattro giornate all'insegna di contenuti e appuntamenti speciali.

Per il giorno di debutto della fiera digitale, vi invitiamo a compiere in nostra compagnia un interessantissimo viaggio alla scoperta dell'immaginario plasmato da Guerrilla Games nella serie Horizon. Dopo lo straordinario successo di Horizon: Zero Dawn, il team di sviluppo di casa Sony si prepara a portare sul mercato videoludico il nuovo Horizon: Forbidden West. Carico di promesse di novità rispetto al suo predecessore, l'open world PS4 e PS5 accoglierà entro i propri confini anche esemplari completamente inediti delle ormai celebri biomacchine affrontate da Aloy.



Ma quanta realtà si cela dietro la tecnologia che anima queste suggestive creature artificiali? Per scoprirlo, la Redazione si è avvalsa della collaborazione di Loris Roveda, Ricercatore presso l'Istituto Dalle Molle di studi sull'Intelligenza Artificiale di Lugano. Grazie al contributo dell'esperto di robotica, ci siamo addentrati tra i panorami di Horizon: Zero Dawn, offrendo anche un primo sguardo a Horizon: Forbidden West!



Per scoprire cosa abbiamo appreso, vi lasciamo alla visione del video dedicato, disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. L'EyeExpo intanto continua: restate in nostra compagnia sulle pagine del Canale Twitch di Everyeye!