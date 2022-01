Horizon Zero Dawn e Forbidden West: Guerrilla racconta in video la guerra civile Carja

Sullo sfondo del pericolo rappresentato dagli spoiler per le copie PS4 trafugate di Horizon Forbidden West, Guerrilla prosegue la propria serie di eventi GAIA Cast per fornire degli interessanti spunti di riflessione sulla guerra civile della tribù Carja e le sue conseguenze nel percorso intrapreso dalla guerriera Aloy.

Il conflitto che ha interessato una delle enclavi di sopravvissuti più potenti dell'universo sci-fi tratteggiato dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios è stato uno dei fattori più dirimenti della trama di Zero Dawn, con eventi che hanno coinvolto i Carja delle Ombre e la stessa Aloy in una serie di missioni quantomai importanti ai fini della trama.

I tumulti scoppiati a Est, come facilmente prevedibile, si rifletteranno sugli eventi a cui assisteremo una volta giunti nell'Ovest Proibito di Horizon Forbidden West e si andranno a intrecciare alle altre attività del canovaccio narrativo steso da Guerrilla per stratificare ulteriormente l'epopea sci-fi che attende Aloy in questo enorme open world pieno di Macchine brutali e di insidie.

Prima di lasciarvi al nuovo video sulla Guerra Civile dei Carja che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che l'attesissimo sequel di Zero Dawn sarà disponibile dal 18 febbraio su PS4 e PlayStation 5.