Horizon Zero Dawn Forbidden West, dallo Utah alla California: ecco gli Stati USA presenti

In seguito all'annuncio del sequel di Horizon: Zero Dawn, la community di appassionati si sono divertiti a rintracciare ogni possibile riferimento al nostro mondo all'interno del gioco Guerrilla Games.

Dalle prime sequenze di gioco mostrate da trailer e video approfondimenti, è risultato in particolar modo semplice associare luoghi reali di San Francisco a Horizon: Forbidden West. Ora, grazie a un coverage realizzato da Official PlayStation Magazine, arrivano ulteriori conferme sul fatto che il nuovo viaggio di Aloy condurrà il giocatore dallo Utah sino alle coste dell'Oceano Pacifico. Di conseguenza, le aree che potrebbero essere oggetto di esplorazione all'interno del sequel potrebbero complessivamente corrispondere ai seguenti Stati USA:

Utah ;

; Nevada ;

; California;

Questo intrigante update ha aperto la strada a molte speculazioni da parte dei fan, che sono tornati a osservare con maggiore attenzione il trailer di annuncio di Horizon: Forbidden West. Ad esempio, l'apparizione di un dragone olografico in una sequenza del filmato ha portato alcuni appassionati a ipotizzare una sosta della protagonista in corrispondenza nella Chinatown di San Francisco, ma ora altri suggeriscono possa invece trattarsi di Las Vegas, viste le aree desertiche che vengono mostrare nel filmato.



Al momento, ad ogni modo, si tratta solo di ipotesi, per scoprire l'esatta conformazione della mappa di gioco non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da Sony: nel frattempo, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Horizon: Forbidden West.