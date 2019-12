Horizon Zero Dawn diventa un fumetto: le basi per un sequel dell'esclusiva Sony su PS5?

Nel corso della primavera 2017, il team di Guerrilla Games ha portato sul mercato videoludico Horizon Zero Dawn: ora, le avventure di Aloy sono pronte a debuttare su di un altro medium.

Una partnership tra la software house e Titan Comics consentirà infatti all'eroina di entrare nell'universo della narrativa a fumetti, grazie ad una produzione interamente dedicata all'IP. La serie prenderà il via in occasione del Free Comic Book Day 2020, atteso per il 2 maggio del prossimo anno: per l'occasione, infatti, sarà pubblicato uno speciale numero zero. Tra i co-creatori del progetto troviamo Anne Toole, già writer per Horizon: Zero Dawn.

La sinossi condivisa da Titan Comics in seguito all'annuncio ha attirato l'attenzione di parte della community videoludica, che si domanda se il progetto non possa rappresentare un indizio in merito ad un futuro sequel del gioco PlayStation 4 di Guerrilla: "Talanah, Sunhawk dell'Hunters Lodge, lotta per trovare uno scopo dopo che Aloy, sua amica fidata, scompare. - si legge - Quando una nuova misteriosa minaccia compare nella natura selvaggia, lei fa ritorno alle proprie radici come cacciatrice per sconfiggerla, solamente per scoprire che un'intera nuova specie di killer meccanizzati insidia l'area".



Non è la prima volta che trovano diffusione speculazioni in merito alle attività della software house: alcuni annunci di lavoro avevano ad esempio sollevato interrogativi in merito ad un possibile Horizon Zero Dawn 2 per PS5. Ad ora, tuttavia, Guerrilla non ha offerto alcuna conferma in merito all'identità dei propri nuovi progetti videoludici.