Horizon Zero Dawn è il gioco con il miglior comparto tecnico dell'anno per Digital Foundry

ha pubblicato la classifica dei migliori giochi del 2017, basandosi ovviamente su comparto tecnico, estetico e sulle performance dei vari titoli per PC, Xbox One, PS4 e Switch.

Per stilare la classifica, i tecnici di Digital Foundry hanno tenuto conto del comparto estetico, dell'impatto visivo e dell'innovazione tecnologica, premiando quei prodotti che si sono distinti particolarmente per l'introduzione di nuove tecnologia e soluzioni stilistiche e tecologiche di grande rilievo.

Al primo posto troviamo Horizon Zero Dawn, seguito da Assassin's Creed Origins, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Claybook Second Order, Gravity Rush 2, The Surge e Nex Machina. Siete d'accordo con la classifica di Digital Foundry? Aspettiamo i vostri giudizi nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.