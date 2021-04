Horizon Zero Dawn è un gioco difficile o troppo impegnativo?

Grazie al servizio Play at Home di Sony è adesso possibile scaricare gratis Horizon Zero Dawn su PS4 e PS5, godendosi così l'intrigante Action/Adventure di stampo Open World sviluppato da Guerrilla Games. Per chi si approccia per la prima volta al gioco, quanto potrebbe rivelarsi difficile?

Sicuramente Horizon Zero Dawn richiede all'inizio un attimo di pratica: bisogna prendere infatti confidenza con il sistema di controllo e le abilità a disposizione della cacciatrice Aloy, imparando a padroneggiare il suo arco. Se i combattimenti contro i nemici umani non danno troppe noie, diverso è il discorso quando arriva il momento di confrontarsi con le numerose e spesso enormi creature robotiche che popolano il mondo post-apocalittico del gioco, che almeno inizialmente potrebbero richiedere tempo e pazienza per comprendere come riuscire ad affrontarle in maniera efficace. I combattimenti con i robot sono spesso una prova di tempismo e pazienza: schivare regolarmente e aspettare il momento opportuno per colpire sono necessari per riuscire un poco alla volta ad abbassare le loro difese, arrivando infine ad eliminarli.

Come in ogni Open World, comunque, avanzare nella storia, esplorare l'ambiente circostante ed ottenere risorse consente di ottenere equipaggiamenti sempre migliori con il passare delle ore: un poco alla volta le sfide che in un primo momento sembravano ardue diventeranno semplici da superare grazie alle risorse a nostra disposizione e il miglioramento di ogni abilità. In sostanza, Horizon non è un gioco difficile nel vero senso della parola, e anzi proseguendo nell'avventura ci mette a disposizione tutto il necessario per fronteggiare qualunque ostilità. Non va comunque dimenticato che il titolo Guerrilla offre la possibilità di selezionare il livello di difficoltà, che varia da Facile fino a Ultra Difficile. In questo modo chiunque può trovare il grado di sfida consono per i propri gusti e godersi così l'esperienza offerta da questa vasta avventura.

Per approfondire potete inoltre leggere la nostra recensione di Horizon Zero Dawn, in attesa dell'arrivo del seguito: secondo rumors, Horizon Forbidden West potrebbe uscire a ottobre 2021.