Horizon Zero Dawn è un gioco multiplayer? Secondo il Lupin di Netflix, sì!

Mentre i vertici di casa Sony riconfermano la finestra di lancio di Horizon: Forbidden West per PS5, dalle pagine del catalogo di Netflix giunge un avvistamento piuttosto peculiare.

Il colosso dello streaming ha di recente pubblicato una nuova incarnazione delle avventure del leggendario Lupin, trasposte in formato live-action e ambientate in epoca contemporanea. La serie TV, che vede protagonista l'attore Omar Sy, ha già riscosso un grande successo, confermandosi come una delle produzioni francesi di maggior successo ad aver trovato spazio nel catalogo del servizio di abbonamento dedicato a film e serie TV. Eppure, un piccolo dettaglio decisamente fuori posto ha attirato rapidamente l'attenzione degli appassionati di videogiochi.

A segnalarlo è la sempre attivissima community di appassionati presenti su Reddit, che hanno condiviso sul noto forum una brevissima sequenza tratta da Lupin. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, nel video possiamo intravedere Horizon: Zero Dawn in azione. Tuttavia, c'è qualcosa che decisamente non torna: la produzione Guerrilla Games con protagonista Aloy viene infatti presentata come un titolo multiplayer online di natura competitiva!



Per maggiori dettagli sulla nuova serie ispirata ai romanzi firmati dalla penna di Maurice Leblanc, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione della serie Netflix di Lupin a cura del nostro Gabriele Laurino.